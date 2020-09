Giustizia: Zanettin (FI), ministero verifichi eventuali irregolarità in concorsi magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin afferma che "secondo quanto emerso dalla documentazione reperita dopo una lunga serie di ricorsi da un candidato al concorso in magistratura del 1992, gli elaborati di alcuni vincitori sarebbero stati facilmente individuabili oltre che pieni di errori". In una nota quindi il parlamentare azzurro spiega: "Della questione si sono occupati anche taluni organi di stampa, pur senza ottenere alcuna risposta dalle istituzioni preposte e dall'Anm. La stessa storia sembra essersi ripetuta anche per quanto riguarda il concorso del 2019 che, come riportato da 'Il Giornale', avrebbe visto come vincitori alcuni candidati i cui elaborati, anche in questo caso potenzialmente riconoscibili da alcune stranezze grafiche, fanno emergere evidenti lacune". (segue) (Com)