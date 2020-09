Giustizia: Zanettin (FI), ministero verifichi eventuali irregolarità in concorsi magistratura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' ovvio che se ciò trovasse conferma - continua Zanettin - saremmo dinanzi a uno scandalo inaudito che getterebbe non poche ombre sulla magistratura italiana, minando la credibilità dell'intera categoria. Ho dunque presentato un'interrogazione al ministro della Giustizia per sapere se il guadasigilli abbia attivato le proprie prerogative ispettive per far luce sull'accaduto e quali iniziative intende porre in essere al fine di evitare che simili episodi relativi addirittura a uno dei poteri dello Stato possano ripetersi in futuro". (Com)