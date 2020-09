Russia: Cremlino, candidatura Putin al Nobel per la pace sarebbe "fantastica"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura del presidente russo, Vladimir Putin, al premio Nobel per la pace 2021 sarebbe “fantastica” ma non ci sarebbe alcun problema qualora ciò non dovesse accadere. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di un briefing con la stampa. "Sapete che per questo premio vengono nominate persone assolutamente diverse. C'è una certa procedura per considerare i candidati. Se venisse presa tale decisione sarà fantastico, se ciò non avverrà non sarà un problema”, ha detto Peskov. All'inizio della giornata, lo scrittore russo Sergej Komkov ha dichiarato di aver inviato una proposta al Comitato per il Nobel, nominando Putin per il Premio per la pace 2021. (Rum)