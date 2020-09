© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari europei, Enzo Amendola, ha incontrato questa mattina Carlo Calenda. Lo ha riferito lo stesso Amendola su Twitter. “Abbiamo parlato del Recovery Plan e della relazione sulla politica industriale Ue a cui sta lavorando come relatore. Non siamo d'accordo su tutto, ma Carlo è una delle persone più stimolanti con cui discutere”, ha scritto il ministro. (Res)