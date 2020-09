Cossiga: Mattarella, sempre fedele a principio laicità Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Al principio di laicità dello Stato Cossiga è rimasto sempre fedele. Nel suo dichiararsi ‘cattolico liberale’ c’era un ossequio, un rispetto per la casa comune e per la sovranità delle istituzioni della Repubblica, che non concedeva spazio a tentazioni confessionali o integralismi di sorta”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ricordando Francesco Cossiga, a dieci anni dalla sua morte, a Sassari. “Convincimenti che approfondiva volentieri anche attraverso gli amati classici del diritto e della filosofia anglosassone, ragioni non secondarie della sua capacità di dialogo, nel partito in cui militava e con personalità di partiti avversari”.(Rin)