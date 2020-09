Hong Kong: Mollicone (Fd'I), solidarietà a Wong, arresto illegittimo, Di Maio chieda ad ambasciatore cinese liberazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà a Wong. La repressione in atto a Hong Kong sta comprimendo qualsiasi libertà civile con arresti sommari di dissidenti e politici non ben visti dalle gerarchie del Partito Comunista Cinese". Così il deputato di Fratelli d'Italia componente dell'Alleanza Inter-parlamentare sulla Cina, Federico Mollicone. "Come a Tienanmen - ha proseguito Mollicone - la Cina mostra la sua natura di dittatura comunista. Lanciamo un appello al ministro Di Maio affinchè chieda all'ambasciatore cinese in Italia l'immediata liberazione di Joshua Wong e di protestare in sede internazionale contro la repressione dei diritti umani ad Hong Kong. Auspichiamo che Wong sia processato a Hong Kong, dato che il sistema giudiziario cinese ha spesso violato i diritti umani", ha concluso il deputato.(Ren)