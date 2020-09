Kenya: irregolarità negli appalti Covid, 15 funzionari pubblici accusati di corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 15 alti funzionari e uomini d'affari del governo del Kenya saranno perseguiti in relazione al presunto furto di decine di milioni di dollari destinati all'acquisto di forniture mediche per la risposta all’emergenza Covid-19. In un rapporto presentato alla commissione congiunta del Senato per la salute e il Covid-19, la Commissione per l'etica e la lotta alla corruzione (Eacc) ha affermato che “le indagini hanno stabilito la colpevolezza penale dei funzionari pubblici nell'acquisto di forniture da parte dell’Autorità per le forniture mediche del Kenya (Kemsa) che hanno portato a spese irregolari di fondi pubblici”. Secondo l’accusa, gli appalti pubblici sarebbero stati consegnati a individui e aziende politicamente connessi, in violazione delle norme sugli appalti. L'Eacc ha quindi raccomandato il perseguimento di tutti i funzionari di Kemsa e del ministero della Salute coinvolti nell’inchiesta. Una seconda fase delle indagini sarà rivolta alle aziende che hanno beneficiato illegalmente delle gare di appalto. L'Eacc ha già trasmesso il suo rapporto iniziale e le sue raccomandazioni al pubblico ministero che dovrebbe annunciare l'arresto e il perseguimento dei sospetti coinvolti. In seguito alle accuse, l’amministratore delegato e altri due funzionari del Kemsa hanno rassegnato le dimissioni. (Res)