Coronavirus: Casellati, con pandemia media cruciali per cittadini

- "Con la pandemia da Covid-19, le quarantene e il lockdown, i media hanno iniziato a ricoprire un ruolo ancor più cruciale per la nostra società diventando, in alcuni casi, l'unico collegamento tra cittadini confinati in casa e realtà esterna". Lo ha detto la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, durante la cerimonia di inaugurazione del Prix Italia. "Un compito delicato - ha spiegato Casellati -, che presenta due grandi obiettivi da perseguire, entrambi di primaria importanza. Il primo, è quello di informare, soddisfare il desiderio di conoscere e capire ciò che sta accadendo, fornendo una costante e tempestiva diffusione delle notizie. Un'esigenza che ha ulteriormente accelerato la crescita e la diffusione di determinati servizi e programmi, come i canali allnews, l'informazione online e l'utilizzo di applicazioni per smartphone. I cittadini hanno chiesto più informazione. E la risposta c'è stata, imponente e a volte anche eccessiva. Informare i cittadini sulle dinamiche del contagio e i corretti comportamenti da tenere è stato, e continua ad essere, un aspetto decisivo per la gestione della pandemia. Un incremento significativo dell'offerta informativa non sempre si traduce però in un aumento della qualità". (segue) (Rin)