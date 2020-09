Credito: Abi, al 23 settembre domande al Fondo di garanzia per 83,7 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono speditamente le richieste delle banche al Fondo di garanzia per finanziamenti che ieri, 23 settembre, hanno raggiunto gli 83,7 miliardi di euro per un totale di 1,096 milioni di domande. Di queste, secondo quanto si apprende dal comunicato stampa diffuso dall'Associazione bancaria italiana (Abi), 896 mila riguardano finanziamenti fino a 30 mila euro, per 17,67 miliardi di euro. Questa crescita ingente, prosegue la nota, è parallela a quella ancor più rilevante delle moratorie che hanno raggiunto i 323 miliardi. (Com)