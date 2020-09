Medio Oriente: ministro Esteri Egitto Shoukry conferma sostegno a Unrwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Shoukry, ha confermato il sostegno del Cairo per l'Agenzia delle Nazioni unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa). Lo si legge in un comunicato del dicastero a margine di un incontro tra Shoukry e il commissario generale dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, durante una visita del capo della diplomazia egiziana in Giordania. Shoukry ha espresso apprezzamento per l'importante ruolo umanitario giocato dall'Unrwa nell'alleviare la sofferenza dei rifugiati palestinesi, evidenziando il bisogno di continuare con sforzi internazionali per assicurare la sostenibilità delle attività Unrwa nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'assistenza umanitaria in generale. Lazzarini ha lodato il ruolo egiziano nel sostenere l'agenzia così come gli sforzi per stabilire la pace in Medio Oriente. Shoukry si è recato ad Amman ieri sera per un vertice quadrilaterale con Giordania, Francia e Germania sulla causa palestinese.(Cae)