Nord Macedonia: presidente Pendarovski all'Onu, risolvere dispute nei Balcani

- Gli Stati dei Balcani occidentali devono risolvere le dispute ideologiche e politiche che rischiano di "riportare la regione agli anni '90". Lo ha dichiarato il presidente della Macedonia del Nord, Stevo Pendarovski, nel suo intervento alla 75ma sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "La nostra regione deve ancora affrontare controversie politiche e storiche irrisolte che hanno il potenziale per riportarci agli anni '90. La soluzione a questi problemi sta solo nel superamento dei miti storici, la via d'uscita non è certo nelle ideologie del XIX secolo per il dominio etnico e religioso", ha detto Pendarovski. Il capo dello Stato ha poi ricordato che la Macedonia del Nord ha contribuito a portare maggiore stabilità nell'area risolvendo, attraverso la mediazione delle Nazioni Unite, la controversia con la Grecia sul nome del paese. " Allo stesso modo siamo pronti a risolvere tutte le questioni aperte attraverso un dialogo alla pari, come ad esempio prevede il Trattato di buon vicinato e cooperazione siglato con la Bulgaria", ha osservato Pendarovski. (Seb)