Reggio Calabria: furbetti del cartellino in Arsac, 15 misure cautelari (2)

- Secondo gli inquirenti il sistema utilizzato dai destinatari delle misure cautelari era semplice e collaudato: incaricare, a turno, uno o più dipendenti affinché "strisciassero" anche il badge degli altri colleghi sul lettore digitale, collocato all'ingresso degli uffici attestandone falsamente la presenza sul luogo di lavoro e con ciò, realizzando i reati contestati. A carico di 5 indagati è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre per gli altri 10 indagati è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E' stato, inoltre, disposto dal gip il sequestro preventivo per equivalente delle somme indebitamente percepite (12.000 euro circa, complessivamente) - quali giornate di lavoro risultanti, ma, di fatto, non effettuate per l'adozione dell'accertato sistema fraudolento di impiego dei badge individuali - a carico dei 15 destinatari delle misure cautelari personali ed a carico di ulteriori 3 indagati. (Ren)