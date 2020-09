Slovacchia: presidente Caputova all'Onu chiede solidarietà sul vaccino contro il Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve solidarietà tra gli Stati del mondo nello sviluppo e nella produzione di un vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto la presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ripresa dall'agenzia di stampa "Tasr". Intervenendo nel dibattito generale della 75ma sessione dell'Assemblea generale dell'Onu, Caputova ha esortato lo scambio di informazioni tra scienziati, società farmaceutiche e ricercatori. "Non possiamo consentire che lo sviluppo e la produzione di un vaccino diventino l'ennesima competizione globale", ha detto, aggiungendo che i leader mondiali sono responsabili per la creazione di relazioni paritarie tra le nazioni anche in relazione alle sfide poste dalla pandemia. (segue) (Vap)