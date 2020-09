Slovacchia: presidente Caputova all'Onu chiede solidarietà sul vaccino contro il Covid-19 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo mettere il vaccino a disposizione a ogni abitante del pianeta, che possano pagarlo o meno", ha dichiarato la presidente, sottolineando che salvare vite umane non dovrebbe essere una questione di profitto ma di umanità. Il capo dello Stato slovacco ha evidenziato che una leadership responsabile e che tenga conto degli interessi comuni e globali è l'unica via per evitare future crisi. E' inoltre responsabilità di governi e leader politici prendere decisioni basate su fatti e non su calcoli elettoralistici. L'incompetenza, la disinformazione e il populismo hanno conseguenze fatali, ha messo in guardia Caputova. (Vap)