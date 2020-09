Venezuela: Maduro denuncia all'Onu blocco economico e propone creazione fondo per acquisto beni essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha denunciato il blocco di oltre 30 miliardi di dollari in conti in Europa e Stati Uniti e ha proposto alla comunità internazionale la creazione di un fondo per aggirare il blocco economico. “Più di 30 miliardi di dollari sono stati sottratti al Venezuela, congelati e sequestrati in conti negli Stati Uniti e in Europa”, ha detto Maduro parlando ieri alla 75ma Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York. Maduro ha denunciato inoltre la persecuzione “del governo e delle aziende che commercializzano beni o servizi nel paese, che si tratti di cibo, medicine, carburante, additivi necessari per produrre benzina". Il capo dello stato ha quindi auspicato la creazione di un fondo per acquisti pubblici all’interno del sistema delle Nazioni Unite, per garantire l’accesso ad alimenti e prodotti sanitari, al fine di aggirare il blocco economico contro determinati paesi e permettere ai governi di acquistare beni e servizi necessari. (segue) (Nys)