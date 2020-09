Viabilità: Serravalle, oggi apertura anticipata di due rami di svincolo su tangenziale Ovest Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito dell'avanzamento dei lavori di manutenzione del cavalcavia n. 15 (S.S. 412 Valtidone) Milano Serravalle-Milano tangenziali Spa in una nota comunica la riapertura anticipata al traffico di due rami di svincolo sull'A50-tangenziale Ovest di Milano. In particolare alle ore 12 di giovedì 24 settembre 2020 verrà aperto al traffico il ramo di svincolo in uscita per S.S.412 direzione MI-Vigentina da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Contestualmente verrà aperto al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S.412 provenienza Opera per carreggiata nord (direzione A8-Laghi).(com)