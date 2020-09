Russia-Usa: ambasciatore Sullivan, caso Navalnyj influisce su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione che si è generata intorno all'incidente dell'attivista dell'opposizione russa Aleksej Navalnyj, insieme ad altri fattori, ha un effetto molto negativo sulle relazioni tra Mosca e Washington. Lo ha dichiarato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Mosca John Sullivan, Durante il suo discorso all'apertura della 20ma conferenza annuale sugli investimenti della Camera di commercio statunitense in Russia. "Sfortunatamente, le modalità di interazione e le opportunità di comunicazione si stanno riducendo a causa del comportamento della Russia", ha dichiarato l'ambasciatore. "Discussioni e negoziati sostanziali sono complicati, a volte resi impossibili, dal momento che le autorità russe si rifiutano di indagare sull'avvelenamento di un importante cittadino del proprio paese con un agente nervino vietato. Le elezioni negli Stati Uniti sono prese di mira da campagne di influenza sponsorizzate dalla Russia. Vengono mosse accuse assurde contro cittadini statunitensi in Russia", ha aggiunto. Secondo quanto dichiarato dal diplomatico, negli ultimi anni le relazioni tra Russia e Stati Uniti si sono notevolmente deteriorate, anche se non pensava che ciò fosse possibile. "Il mio ex capo Rex Tillerson è venuto in Russia nella primavera del 2017, e in una conferenza stampa con il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha detto che avevamo raggiunto il punto più basso nelle relazioni bilaterali. Sfortunatamente, negli ultimi tre anni, la fossa è diventata più profonda", ha lamentato Sullivan.(Rum)