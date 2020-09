Brexit: Regno Unito, tir avranno bisogno di permesso per entrare nel Kent dopo 31 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico ha comunicato che qualsiasi tir avrà bisogno di uno speciale permesso per entrare nel Kent, la regione da cui partono i traghetti per la Francia e l'Eurotunnel, dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, previsto per la fine di quest'anno. L'annuncio del governo arriva in seguito ad un altro annuncio, fatto dal ministro Micheal Gove alle aziende di trasporto britanniche, secondo cui sarebbero possibili code di diversi chilometri, fino a 7 mila tir, per accedere al porto di Dover e all'Eurotunnel. Parlando alla Camera dei comuni, Gove ha dichiarato che il nuovo sistema di permessi per accedere in Kent sarà monitorato da nuove forze di polizia e un nuovo sistema di monitoraggio via telecamere. Gli autisti dovranno fare richiesta per il permesso online, e dovranno poter dimostrare di essere in possesso di un biglietto per imbarcarsi su un traghetto o prendere il treno per la Francia. (Rel)