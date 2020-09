Ungheria: ministero Finanze conferma deficit a 6,2 miliardi di euro a fine agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio dell'Ungheria, escluso quello degli enti locali, è a 2.261 miliardi di fiorini (circa 6,2 miliardi di euro) a fine agosto. Lo ha confermato il ministero delle Finanze ungherese, ripreso dall'agenzia di stampa "Mti". A determinare l'espansione del deficit sono state voci di spesa quali quelle relative alla pandemia di coronavirus, alle misure di stimolo economico e al prefinanziamento di progetti foraggiati da fondi europei. Per quanto riguarda le misure di contrasto al virus, come l'acquisto di dispositivi di protezione e respiratori, a fine agosto il loro costo è di 553 miliardi di fiorini (1,6 miliardi di euro), mentre i pagamenti per progetti finanziati da fondi Ue è poco sopra 1.374 miliardi di fiorini (3,9 miliardi di euro). I trasferimenti da Bruxelles ammontano a 772,4 miliardi di fiorini (2,2 miliardi di euro). (Vap)