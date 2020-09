Roma: Zingaretti, su Raggi no veto, ma giudizio politico negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello sulla Raggi "non è un veto, è un giudizio politico negativo sulla sua esperienza di governo". Lo ha chiarito il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite di "Start" su Skytg24. "E' un dato acquisito, non capisco perché continuano retroscena totalmente inventati che non fanno bene all'informazione. Costruiremo un progetto con la città perché la Capitale d'Italia deve ricostruirsi una grande prospettiva", ha aggiunto. (Rin)