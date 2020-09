Comunali: Sisler (Fd'I), Fratelli d’Italia cresce, partito fondamentale per centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Anche in provincia di Milano Fratelli d’Italia cresce e si attesta come partito fondamentale nell'alleanza di centrodestra. Questo sia nei comuni dove abbiamo vinto al primo turno, Cologno Monzese e Parabiago, sia nei Comuni dove, pur non vincendo, Fratelli D’Italia risulta essere il primo partito del centro destra, come a Segrate, oppure ottiene un risultato eccellente, come a Bollate dove torneremo a essere presenti in consiglio comunale". Lo dichiara in una nota Sandro Sisler, coordinatore di Fratelli d’Italia della Provincia di Milano. "Come coordinatore provinciale non posso che essere soddisfatto del lavoro dei candidati e dei militanti e della forte risposta che abbiamo ricevuto dai cittadini", prosegue Sisler evidenziando che "l’impegno e la coerenza pagano e i risultati si vedono". "Sono certo che questo sia solo l’inizio: il nostro impegno per il territorio crescerà ancora. Adesso però tutto il nostro impegno sarà per i due ballottaggi, Legnano e Corsico. Dobbiamo continuare confermando gli ottimi risultati sin qui ottenuti”, conclude Sisler.(Com)