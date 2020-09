Svizzera: autorità finanziaria critica banca Syz per opacità transazioni di un cliente angolano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’authority di supervisione dei mercati finanziari della Svizzera, Finma, ha inviato una nota di reprimenda alla banca privata Syz, in merito alla presunta violazione delle regole sul riciclaggio di denaro. Un cliente di Syz in Angola avrebbe fatto delle transizioni finanziarie per il valore di decine di milioni in franchi svizzeri. Syz, secondo quanto riferisce un comunicato della Finma, avrebbe svolto indagini troppo poco accurate in merito “alla crescita degli asset del cliente angolano”. (Geb)