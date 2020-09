Calcio: Zingaretti su stadi, neanche teorizzare assembramenti di 25 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come presidente della regione Lazio escludo che possiamo anche solo teorizzare assembramenti di 25 mila persone". Lo ha detto il presidente della Regione e segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in merito alla riapertura degli stadi. Una scelta che Zingaretti non condivide "perché voglio bene all'Italia e a una nuova generazione che vuole presto tornare alla normalità", ha aggiunto. "Le partite di calcio si possono benissimo guardare in tv", ha puntualizzato, anche perché "mantenere un livello di sicurezza alto è il modo di tornare a vivere", è, ha ribadito Zingaretti, "la condizione per tornare a vivere il prima possibile in attesa del vaccino". (Rin)