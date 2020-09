Governo: Mulè (FI), mediocrità e fallimento, rilancio Italia passa per lotteria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'intervista rilasciata dal premier Conte questa mattina a "La Stampa" apprendiamo con imbarazzo e sconcerto che il rilancio dell'Italia passa per la lotteria: è una lotteria essere eletti in Parlamento, è una lotteria rappresentare il popolo, è una lotteria quella degli scontrini e delle carte di credito. Il primo premio? Mediocrità e fallimento. Così in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. "Qualità che si riscontrano nelle continue bugie che questo governo e il suo premier raccontano agli italiani: le opere pubbliche e le infrastrutture che avevano annunciato di far ripartire sono bloccate, i cantieri sono fermi, Alitalia in stand-by, tutti i dossier strategici come Ilva e Autostrade sono prossimi al fallimento, le crisi aziendali ferme al palo, dei progetti per spendere il Recovery fund neanche l'ombra", ha detto. (Com)