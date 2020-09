Guinea-Conakry: Condé su presidenziali, "quest'elezione non è un voto, è una guerra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Raggruppamento del popolo guineano (Rpg), al governo in Guinea, ha ufficializzato la candidatura di Condé ad un terzo mandato lo scorso 31 agosto. In risposta all'annuncio, trasmesso in diretta televisiva, il Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fncd), la piattaforma che unisce le forze di opposizione e della società civile, ha annunciato che riprenderanno le manifestazioni contro il governo. In un comunicato, l'Fncd torna a definire l'eventuale terzo mandato di Condé "illegale ed illegittimo". "Questa decisione oltraggiosa e conflittuale non fa che confermare la nobiltà e la giusta causa della lotta avanguardista che porta avanti l'Fncd dal 3 aprile del 2019", data di formazione della coalizione, si legge nel comunicato. Per gli oppositori "è ormai ovvio anche ai più scettici che Alpha Condé non è altro che la più grande disillusione nella storia politica del nostro paese". Di recente, tuttavia, la Corte costituzionale della Guinea ha ufficialmente approvato la candidatura del presidente Alpha Condé, 82 anni, oltre a quella di altri 11 candidati, compresa quella del principale sfidante dell'opposizione, Cellou Dalein Diallo. (segue) (Res)