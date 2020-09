Guinea-Conakry: Condé su presidenziali, "quest'elezione non è un voto, è una guerra" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidatura ad un terzo mandato di Condé, al potere dal 2010, ha di fatto chiuso la porta al dialogo con l'opposizione, da tempo sul piede di guerra per impedire al capo dello Stato di ripresentarsi, opzione non contemplata dalla precedente Costituzione ma ora ammessa in seguito alla revisione costituzionale approvata con il referendum psoposto dallo stesso capo di Stato. Per contestare Condé, i partiti di opposizione ed i gruppi della società civile riuniti nel Fronte nazionale per la difesa della Costituzione (Fndc) hanno indetto diverse manifestazioni di protesta, l’ultima delle quali è avvenuta lo scorso 20 luglio. Nelle proteste sono morte finora almeno 30 persone. (Res)