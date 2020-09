Repubblica Ceca: ministro Esteri, Austria potrebbe considerarci paese a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria probabilmente definirà la Repubblica Ceca un paese a rischio in relazione alla pandemia di coronavirus a partire dalla prossima settimana. Lo ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ceco, Tomas Petricek, ripreso dall'agenzia di stampa "Tasr". Questo si tradurrà nella richiesta ai cittadini cechi di fornire un test negativo al virus all'ingresso in territorio austriaco. Petricek sta negoziando con l'omologo Alexander Schallenberg i dettagli delle restrizioni, in particolare vorrebbe ottenere eccezioni per chi ha già prenotato e pagato soggiorni in Austria. (Vap)