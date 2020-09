Amministrative: Zingaretti, smentisco telefonata con Di Maio, mai scelte su testa territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Confesso tutto mio stupore. Ho un ottimo rapporto con Di Maio ci sentiamo spesso così come con Renzi, Speranza e Crimi. C'è un clima molto positivo, ma smentisco totalmente che ci sia stata una telefonata (con Di Maio, ndr) per fare un accordo e spartirsi le città. Non lo faremo mai". Lo ha precisato il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ospite di "Start" su Skytg24. "Le candidature verranno scelte nei Comuni sulla base dei rapporti nei territori e dei programmi. Non faremo mai scelte che passano sulla testa dei territori", ha chiarito. "La notizia molto positiva, invece, è che è caduto il veto dei militanti di Movimento cinque stelle a discutere di possibilità di alleanze sulle comunali e, mi auguro, anche le prossime regionali", ha concluso il leader democratico. (Rin)