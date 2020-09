Ambiente: da domani torna “Puliamo il Mondo” con eventi in tutta la Lombardia per tre giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 25 al 27 settembre torna in Lombardia “Puliamo il Mondo”, giunto alla ventottesima edizione. Un’edizione “speciale”, allestita - assicura una nota di Legambiente - nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie, ma che come sempre avrà lo scopo di porre l’attenzione sui rifiuti che invadono ogni giorno l'ambiente che ci circonda. L’obiettivo della campagna - che fa parte del grande appuntamento internazionale di volontariato “Clean up the world”, è restituire aree degradate alla fruizione da parte della cittadinanza e sensibilizzare gli abitanti sull’abbandono dei rifiuti, tornando a prenderci cura dei luoghi e degli spazi che ci circondano. “Quest’anno ‘Puliamo il Mondo’ s’inserisce in un periodo delicato per il Paese e per la nostra regione – spiega la presidente di Legambiente Lombardia Barbara Meggetto – proprio per questo, uno dei temi di questa edizione è quello di ‘rimboccarci le maniche’ per lanciare insieme un messaggio di speranza e di futuro sostenibile. La pandemia ha colpito le nostre abitudini e le nostre sicurezze, ma non la voglia di impegnarci in prima persona per la comunità e l’ambiente che da sempre caratterizza le volontarie e i volontari della nostra associazione”. Molte anche quest’anno le scuole che parteciperanno all’iniziativa ambientale: a Milano hanno aderito 40 classi di diversi istituti scolastici per un totale di circa 1000 studenti coinvolti. “Anche gli istituti scolastici hanno vissuto mesi molto complicati a causa della pandemia – dichiara Arianna Bazzocchi, responsabile scuola e formazione di Legambiente Lombardia – Siamo perciò particolarmente felici di tornare a coinvolgere studenti e insegnanti nelle attività di ‘Puliamo il Mondo’. L’entusiasmo e il desiderio dei più giovani di impegnarsi concretamente per il pianeta trasmette fiducia e voglia di ripartire a tutti noi”. (com)