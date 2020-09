Aerospazio: Germania, al via negoziato Airbus-sindacati su tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia oggi ad Amburgo il negoziato tra la dirigenza del consorzio aerospaziale europeo Airbus e i sindacati sul taglio di 5.100 posti di lavoro negli impianti dell'azienda in Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che alla ristrutturazione della forza lavoro di Airbus si aggiungono 2.900 dipendenti del fornitore Premium Aerotec. Il consorzio prevede di ridurre il personale anche in Francia e Spagna, per un totale di 15 mila licenziamenti. Si tratta dell'11 per cento dei lavoratori di Airbus e sarebbe il maggior taglio al personale dalla fondazione dell'azienda nel 1969. Airbus aveva annunciato il piano di austerità a luglio scorso, ma ora l'amministratore delegato Guillaume Faury avverte di “una crisi esistenziale” in cui “la sopravvivenza” del consorzio è “potenzialmente in gioco se non compiamo i passi giusti”. (Geb)