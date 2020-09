Coronavirus: Israele, quasi settimila nuovi contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 6.808 i nuovi casi di contagio da Covid-19 in Israele registrati nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il ministero della Salute. Per il secondo giorno consecutivo i nuovi positivi sono stati quasi settemila, spingendo il governo a rafforzare la serrata in vigore dallo scorso 18 settembre. Dall’inizio della pandemia 206.332 persone hanno contratto la malattia e 1.335 sono morte. Attualmente i positivi sono 56.901, di cui 667 in gravi condizioni. A partire da domani, 25 settembre, dalle 14 entreranno in vigore misure che rafforzano la serrata attualmente in vigore contro il coronavirus, nel timore che il tasso d’infezione possa diventare incontrollabile. Le nuove restrizioni giungono dopo che ieri, 23 settembre, il paese ha registrato quasi 7.000 nuovi casi giornalieri, su una popolazione totale di circa 8,6 milioni di abitanti. A partire dalle 2 del pomeriggio di domani quasi tutti gli esercizi saranno chiusi, a eccezione di compagnie e fabbriche designate specificamente come “essenziali” dall’Autorità nazionale di emergenza del ministero della Difesa. A essere esentati dalla chiusura saranno farmacie e supermarket, mentre i ristoranti potranno lavorare solo effettuando consegne a domicilio. Quasi tutto il trasporto pubblico sarà chiuso, come anche le ultime istituzioni educative ancora aperte, perlopiù programmi educativi speciali e asili nido privati. Per impedire agli israeliani di viaggiare durante la serrata, la polizia sarà schierata sulle autostrade e all’ingresso di città e villaggi. (segue) (Res)