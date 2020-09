Ue: Scaroni (Rothschild) a "Il Sole 24 Ore", i fondi europei non sono un regalo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia - continua - ha la grande occasione di poter beneficiare della terapia d'urto pensata dall'Europa per guarire la sua economia dagli effetti del Covid. Ma a differenza di Francia, Germania o Spagna noi soffrivamo già prima e da annidi un problema di crescita troppo bassa. O se ne approfitta per curarsi una volta per tutte o ci condanniamo definitivamente all'agonia". Le idee, però, ci sono. E l'Europa ci batterà il tempo. "Ma abbiamo di fronte uno sforzo titanico, di cui non colgo il senso di urgenza". Preoccupa sia la fase di progettazione che la messa a terra. "Politicamente, non vedo ancora il coraggio di scelte nette, che a volte comportano il costo politico di rinnegare slogan su cui si sono vinte le elezioni. Dal punto di vista operativo, invece, mi chiedo se disponiamo di tutte le risorse tecnico burocratiche necessarie: temo che vengano fuori i limiti di una classe dirigente statale su cui investiamo troppo poco da troppo tempo". (segue) (Res)