Ue: Scaroni (Rothschild) a "Il Sole 24 Ore", i fondi europei non sono un regalo (3)

- A proposito di investimenti, c'è da concentrarsi "sullo sforzo di rendere l'Italia un Paese attrattivo per chi fa impresa. Io per primo se avessi 50 milioni da investire in un progetto industriale non sono sicuro che sceglierei l'Italia: dal punto di vista fiscale, giudiziario e delle flessibilità del lavoro, vedo un clima ancora poco favorevole all'impresa". Anche Scaroni pensa che occorra cogliere quest'occasione per una riforma radicale del fisco. "Per forza. L'Italia oggi è il paradiso fiscale dei ricconi nullafacenti, tra cedolari secche sugli affitti e aliquote incentivate su BTp e investimenti mobiliari, per non parlare dell'imposta di successione sostanzialmente inesistente. Mantenere questa situazione inaccettabile è un segnale inequivocabile del nostro immobilismo, di essere così affezionati al nostro Paese e alla qualità della nostra vita da pensare che alla fine non ci sia ragione di cambiare: la verità è che oggi è il mondo che ci chiede di cambiare, non siamo più noi a poterci permettere di scegliere", ha concluso il Scaroni. (Res)