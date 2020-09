Governo: premier Conte a "La Stampa", niente rimpasto, ora giù le tasse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 'certificato di nascita' del governo c'era un impegno solenne ad accompagnare il taglio dei parlamentari con una riforma della legge elettorale, che in un anno non è stata fatta. "Tutti, nessuno escluso, hanno evidenziato la necessità di un progetto riformatore ampio che includa anche la riforma della legge elettorale. Questa esigenza non è venuta meno, anzi. Ora dobbiamo accelerare sull'iter già avviato in Parlamento". Per quel che riguarda invece le regionali, il Pd ha ottenuto un risultato insperato, e ora vuole farlo pesare al tavolo della maggioranza. "L'asse del governo è sempre stato l'interesse generale, ieri come oggi. La squadra di governo lavora su temi e strumenti per rilanciare e innovare il Paese, per renderlo più equo e inclusivo". Ma Zingaretti reclama il Mes. "Mi sono dichiarato agnostico sul punto. Non accetto veti. Dobbiamo proseguire con un approccio pragmatico e valutare insieme se vi è un fabbisogno di risorse aggiuntive. In caso positivo esamineremo gli strumenti di finanziamento a disposizione, pubblicamente, coinvolgendo il Parlamento". L'altra svolta chiesta dal Pd è quella dei decreti sicurezza. "C'è un testo condiviso, che affronta il tema senza cedere a slogan, senza dare credito alle semplificazioni binarie del 'pro' o 'contro' gli immigrati. Ci ritagliamo il tempo tecnico per farlo esaminare dagli uffici e condividerlo nella versione finale. Gli interessi in gioco sono la sicurezza e la protezione di tutti, cittadini e migranti". Dopo 'la peggiore sconfitta nella storia del Movimento', come l'ha definita Di Battista, la galassia Cinque Stelle è implosa. Potrebbe rappresentare una minaccia alla stabilità del governo. "Nelle competizioni territoriali il M5S ha sempre conseguito risultati inferiori rispetto alle politiche. Sono certo che gli Stati generali saranno l'occasione per un processo di crescita e trasformazione, che servirà a rilanciare la loro azione politica". (segue) (Rin)