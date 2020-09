Governo: premier Conte a "La Stampa", niente rimpasto, ora giù le tasse (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro politico si è stabilizzato, ma 15 regioni su 20 sono comunque amministrate dalla destra. "Le motivazioni che portano un elettore a votare per il governo regionale sono spesso legate alla dimensione squisitamente territoriale, né possiamo ritenere che tutte le amministrazioni guidate dal centrodestra esprimano un univoco indirizzo sovranista. Ma è certo che il sovranismo in salsa nostrana ha ricevuto un duro colpo con la forte reazione europea, che ha portato all'adozione di un programma di finanziamento che vede l'Italia beneficiaria di risorse pari a 209 miliardi di euro". "La pandemia - aggiunge - ha infine dimostrato che le chiusure nazionaliste sono velleitarie perché il virus stesso non conosce confini, i sistemi economici sono completamente integrati, e le soluzioni ai problemi possono essere individuate solo in una prospettiva solidale". Giorgia Meloni ha detto: in un Paese normale, dopo risultati del genere, si andrebbe a votare domattina. "Ripeto: il governo non può essere valutato in base all'esito di consultazioni locali, seppure importanti. Il governo nazionale si valuta in base al suo operato ed è questo che interessa ai cittadini. Abbiamo davanti l'importante sfida di rilanciare l'Italia con un progetto innovativo, di ampia prospettiva. È un impegno che non possiamo realizzare in breve tempo. La stabilità è fondamentale". Adesso siamo in grado di gestire la seconda ondata senza nuovi lockdown. (segue) (Rin)