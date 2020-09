Ue: ministro Boccia a "Il Sole 24 Ore", con i fondi del Recovery acceleriamo sull'Autonomia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro "siamo a buon punto. Dopo aver raccolto i suggerimenti di M5s, Iv e Leu abbiamo deciso di attuare immediatamente il decentramento amministrativo, sottraendo però le materie per cui dovranno prima essere individuati i cosiddetti Lep ovvero i Livelli essenziali delle prestazioni. Questo perché vogliamo garantire in tutto il Paese, anche a chi vive nelle aree più svantaggiate del Sud ma anche del Nord e del Centro scuole, mense, trasporti locali e servizi sanitari adeguati. E questa decisione spetterà al Parlamento". Ma secondo alcune stime, per colmare questa distanza tra 'ricchi' "e 'poveri' occorrerebbero tra i 70 e 100 miliardi. "Nei criteri di valutazione del Recovery Fund abbiamo inserito tra gli indicatori di priorità anche i Lep. È un'occasione unica che ci consentirà di colmare un divario che rappresenta uno dei principali freni alla crescita. Non sfruttarla sarebbe gravissimo". (Rin)