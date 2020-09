Cagliari: Nas sequestrano 5 tonnellate di pesce in deposito abusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari del Nas di Cagliari hanno sequestrato oltre 5 tonnellate di prodotti ittici freschi e congelati, per un valore commerciale complessivo di circa 300.000 euro presso un’impresa individuale che gestiva un deposito sito in Quartu Sant’Elena (Ca). I prodotti ittici freschi e surgelati, destinati all’immissione nel campo della ristorazione del mercato cagliaritano. La struttura, dislocata su una porzione di 763 mq, è risultata sprovvista della necessaria registrazione all’Autorità sanitaria. Nel corso dell’attività sono state sequestrate tre celle frigorifere e dell’intero locale adibito abusivamente a deposito frigorifero, per un ulteriore valore commerciale di circa 700.000 euro. Il titolare dell’impresa, cagliaritano, è stato segnalato alla competente Autorità sanitaria per le violazioni amministrative e i successivi adempimenti. (Ren)