Siria-Russia: intesa su cooperazione per uso dell’energia nucleare in ambito civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Russia e la commissione per l’energia atomica della Siria hanno firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione per l’uso dell’energia nucleare in ambito civile. Lo riferisce il portale libanese "Al Masdar News", vicino al governo di Damasco. Nel novero dei settori interessati rientrano la medicina nucleare e sue applicazioni nel trattamento di malattie gravi. In un'intervista all'agenzia stampa russa "Sputnik", l'ambasciatore di Siria a Mosca, Ryad Haddad, ha specificato che l'interlocutore di Damasco nel settore nucleare è l'azienda statale russa Rosatom. (Res)