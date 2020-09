Georgia: premier Gakharia, nuove restrizioni per Covid non saranno sistemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le restrizioni per limitare una ripresa dei contagi di Covid-19 che potrebbero essere imposte in futuro non saranno sistemiche e saranno localizzate. Allo stesso tempo, come ha osservato Gakharia durante la sessione del governo, nonostante il sistema sanitario georgiano sia più debole rispetto ai paesi sviluppati, il paese ha affrontato bene la pandemia. "Quando abbiamo deciso di dichiarare lo stato di emergenza e di imporre severe restrizioni, ovviamente, abbiamo preso in considerazione sia le risorse del paese che lo stato del sistema sanitario. Come sapete, il sistema sanitario della Georgia è più debole rispetto a molti sistemi sviluppati, ma in questo caso ha affrontato bene la sfida. Non dobbiamo illuderci che in sei mesi il sistema sanitario sia cambiato radicalmente. Dobbiamo essere pronti a prevenire la diffusione del virus con regole ferree, disciplina ma non con restrizioni e fermando l’economia. Inoltre, qualsiasi restrizione che potrebbe essere teoricamente imposta sarebbe esclusivamente mirata e locale. Non ci saranno restrizioni sistemiche in tutto il paese. Non possiamo avere restrizioni sistemiche su aree della nostra vita come l'economia, l'istruzione o anche le elezioni processo", ha dichiarato Gakharia. (Rum)