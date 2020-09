Polonia: fonti stampa, Kaczynski (PiS) entrerà nel governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del partito polacco Diritto e giustizia (PiS) Jaroslaw Kaczynski entrerà nel governo del primo ministro Mateusz Morawiecki. E' quello che rivela una fonte vicina all'esecutivo consultata dall'agenzia di stampa "Pap". Kaczynski dovrebbe finire a capo del comitato in materia di sicurezza e quindi vigilare sull'operato dei dicasteri di Giustizia, Difesa e Interno. Ieri sera si è svolto a Varsavia l'ennesimo incontro tra Kaczynski e Zbigniew Ziobro, leader di Solidarna Polska, per risolvere le tensioni che hanno messo in forse la coalizione di governo nelle ultime settimane. L'ingresso del leader di PiS nell'esecutivo sarebbe uno degli effetti dei negoziati in corso. Ufficialmente i politici coinvolti non rilasciano dichiarazioni dettagliate sul contenuto delle trattative. (segue) (Vap)