Polonia: fonti stampa, Kaczynski (PiS) entrerà nel governo (5)

- Le dimissioni del procuratore nazionale della Polonia Bogdan Swieczkowski sono il prezzo che Diritto e giustizia (PiS) chiede a Solidarna Polska di pagare per "salvare" la coalizione di governo. E' quanto hanno appreso ufficiosamente i giornalisti dell'emittente radiofonica "Rmf Fm". Jaroslaw Kaczynski e Zbigniew Ziobro, leader dei due partiti, si sono incontrati questa notte per alcune ore e hanno discusso del futuro della coalizione al governo di Varsavia. Nel pomeriggio di ieri c'era stato invece un incontro della direzione di PiS, al termine del quale non ci sono state tuttavia dichiarazioni in merito alle decisioni prese. La portavoce del partito, Anita Czerwinska, si è limitata a un generico "sono state assunte decisioni su determinazioni decisive", rimandando l'annuncio dei dettagli "al momento giusto". Dalle informazioni apprese da "Rmf Fm", il posto di Ziobro alla guida del ministero della Giustizia non è invece a rischio. Secondo Mariusz Piekarski, giornalista dell'emittente, PiS vuole sottrarre a Solidarna Polska il controllo della procura nazionale per evitare che Ziobro eserciti la sua influenza su di essa per indirizzare indagini a scopo politico, soprattutto contro presenti e futuri avversari all'interno della Destra Unita al governo, per esempio contro il premier Mateusz Morawiecki. (Vap)