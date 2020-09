Migranti, Fico: "Con le parole di von der Leyen nasce una nuova Europa delle politiche migratorie"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sentir dire dalla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che i Paesi di prima accoglienza “non possono gestire tutto" è già per l'Italia "un risultato, adesso bisogna buttare la palla in rete e lavorare su un nuovo regolamento di Dublino che metta d'accordo tutti". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ospite di "Mattino24" su Radio24. Alcuni Paesi "da tempo fanno muro", ma oggi "con un altro tipo di Commissione" e con il fatto che "in Europa abbiamo imparato ad avere un debito comune ci sono tutte carte in regole per convincere questi Paesi, nasce una nuova Europa sulle politiche migratorie".Fico ha poi espresso la sua posizione in merito alla nuova legge elettorale post referendum, per la quale il percorso è già stato avviato “ed è in prima commissione Affari costituzionali”, dove “è stato adottato un testo base”. Per il presidente della Camera, il taglio del numero dei parlamentari è una riforma che “chiama altre riforme per forza”, a partire dai regolamenti della Camera che devono essere adeguati perché "non possiamo lasciare la prossima legislatura con un numero ridotto di parlamentari e un vecchio regolamento".Sulla crisi di leadership che il Movimento 5 stelle vive ormai da mesi, il titolare dello scranno più alto di Montecitorio ha intimato di sospendere le battaglie intestine e ad adottare una “maggiore collegialità, perché alcuni problemi derivano da un periodo di verticismo troppo spinto”. In ogni caso, nella formazione politica fondata da Beppe Grillo, "non ci sarà" alcuna spaccatura, "perché ogni volta che il Movimento ha avuto periodi difficili alla fine ci si è messi intorno ad un tavolo" come si farà con gli Stati generali "per arrivare ad una sintesi". "Dobbiamo ritrovare una collocazione anche identitaria – ha aggiunto Fico - una forza nata come anti-establishment può avere delle contraddizioni in sé, ma va elaborato un percorso nuovo”. (Rin)