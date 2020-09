Coronavirus: Coldiretti, è gelato day per salvare 74 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crollo del turismo a causa dell'emergenza coronavirus mette a rischio i 74 mila posti di lavoro garantiti fino a oggi nel settore del gelato artigianale made in Italy. E' l'allarme lanciato in una nota dalla Coldiretti in occasione del "Gelato day" in tutta la Penisola il 24 settembre, dopo il periodo di lockdown a 6 mesi esatti dall'obbligata festa virtuale del 24 marzo, Giornata europea del Gelato artigianale. A pesare è stata soprattutto l'assenza dei 16 milioni dei cittadini stranieri per motivi di vacanza durante i mesi di luglio, agosto e settembre che quest'anno sono praticamente azzerati dalle preoccupazioni e dai vincoli resi necessari per affrontate l'emergenza covid, secondo l'analisi Coldiretti su dati Bankitalia. (segue) (Com)