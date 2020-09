Migranti: Johansson a "La Stampa", sbagliato insistere su quote meglio aumentare rimpatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ci saranno quote obbligatorie per la redistribuzione dei richiedenti asilo. Ma focalizzarsi solo sulla loro ripartizione è sbagliato. Circa due terzi di chi presenta la domanda di protezione internazionale in Europa non ne ha diritto, per questo c'è l'esigenza di concentrarsi sui rimpatri. Così aiuteremo Paesi come Malta e Italia". Secondo Ylva Johansson è questa la filosofia che sta alla base del Patto sull'immigrazione e l'asilo presentato ieri dall'esecutivo Ue. La commissaria svedese agli Affari Interni, esponente del partito socialdemocratico con un passato in quello comunista, ci ha lavorato sin dal suo insediamento. Oggi è ben consapevole che la strada per un'intesa tra i governi non sarà semplice, ma ai suoi occhi questo piano rappresenta un compromesso equilibrato. Rigidi controlli alle frontiere, rimpatri, nessun obbligo di accoglienza: le organizzazioni umanitarie vi accusano di voler trasformare l'Europa in una fortezza. "L'immigrazione - dice a "La Stampa" - è un grande tema per l'Europa, ma non rappresenta affatto una minaccia. Noi abbiamo bisogno di immigrazione, però dobbiamo gestirla bene. Come? Riducendo i migranti irregolari e al tempo stesso creando canali per un'immigrazione legale, di lavoratori o di rifugiati". Quanto alla rinuncia alla redistribuzione obbligatoria, "bisogna rispettare anche i Paesi che sono contrari. C'è per esempio chi sostiene che la redistribuzione sia un fattore di attrazione: è una tesi tutta da verificare, ma se ne discute. Credo invece che sia importante intervenire per una maggiore efficienza dei rimpatri". (segue) (Res)