Migranti: Johansson a "La Stampa", sbagliato insistere su quote meglio aumentare rimpatri (2)

- "E il nostro piano - aggiunge - va proprio in quella direzione. Perché tutti i Paesi saranno obbligati a mostrare solidarietà, anche se potranno scegliere in quale forma: accoglienza dei richiedenti asilo o sostegno ai rimpatri. Ma anche attraverso altre forme: supporto per la costruzione dei centri di accoglienza, investimenti nei Paesi terzi per evitare le partenze". Il sistema si applicherà anche per i migranti salvati in mare. "Sì, ma non per tutti i salvataggi. Perché pure il Paese di primo sbarco dovrà prendersi la sua quota. E ci sarà una maggiore flessibilità sulle modalità di supporto. Verranno creati preventivamente gruppi di Paesi disposti ad accogliere i richiedenti asilo in modo da avere un sistema stabile, senza dover decidere di volta in volta". E' necessario superare le tensioni con le navi delle Ong. "Abbiamo una raccomandazioni per gli Stati: le Ong impegnate sul fronte umanitario non potranno essere criminalizzate. Proponiamo anche un meccanismo di cooperazione tra di loro e gli Stati che sarà coordinato dalla Commissione". Capitolo rimpatri. "Meno del 30 per cento di chi deve essere allontanato rientra effettivamente nel Paese di origine. Ci sono ampi margini di miglioramento, anche perché le performance dei vari Stati sono molto diverse tra di loro. L'Ue ha 24 accordi di riammissione, ma alcuni Paesi hanno difficoltà a usarli. Per questo ci sarà un coordinatore per i rimpatri, con una rete di esperti dei diversi Stati che lavoreranno insieme tra di loro e con Frontex. I governi che dovranno farsi carico dei migranti da rimpatriare saranno costretti a investire nelle relazioni diplomatiche coni Paesi terzi, come quelli africani, per rendere possibile il rientro dei loro cittadini" (segue) (Res)