Migranti: Johansson a "La Stampa", sbagliato insistere su quote meglio aumentare rimpatri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E se il rimpatrio dovesse fallire "dopo 8 mesi il migrante sarà trasferito nel Paese che lo aveva preso in carico. Ma credo che ci saranno discussioni su questo". Con le nuove regole, nella pratica, quando un migrante arriverà nel territorio Ue, "innanzitutto ci sarà una procedura standard per un primo screening che dovrà concludersi entro 5 giorni. E questa sarà responsabilità dello Stato in cui il migrante arriva. Ci sarà poi una procedura accelerata se il soggetto rientra in determinate categorie, per esempio nazionalità con un basso tasso di riconoscimento: in questo caso entro 12 settimane il Paese dovrà prendere una decisione sull'asilo o sul rimpatrio". Quindi resta il principio del Paese di primo ingresso. "Resta, ma vengono estese le eccezioni. I migranti che hanno parenti in un altro Stato Ue saranno assegnati a quest'ultimo, che dovrà farsi carico delle domande d'asilo. Stesso discorso per chi ha già trascorso un periodo di studio odi lavoro in un altro Paese. In assenza di queste condizioni, la responsabilità sarà dell'Italia". Durante la prima fase di screening e anche durante la procedura di frontiera, i migranti saranno liberi di muoversi. "Noi non proponiamo di detenerli, ma non sarà vietato. Non si può detenere una persona solo perché è un richiedente asilo: questo sì è vietato. Se invece ci sono rischi di sicurezza o di fuga, allora è possibile. Dipende dalle leggi nazionali. Per noi è importante il limite temporale: la procedura non pub durare più di 12 settimane. E i bambini piccoli non dovrebbero stare lì dentro", ha concluso Johansson. (Res)