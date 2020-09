Kuwait: 41 organizzazioni chiedono a parlamento di criminalizzare normalizzazione con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Kuwait 41 organizzazioni hanno chiesto al parlamento di approvare una legge per criminalizzare la normalizzazione delle relazioni con Israele. Lo riferisce l'emittente qatariota "Al Jazeera". Le organizzazioni hanno sottolineato il rifiuto di qualsivoglia normalizzazione o accordo di pace con Israele. Il 22 settembre, il Consiglio dei ministri del Kuwait ha riaffermato “la centralità della causa palestinese” come “prima causa degli arabi e dei musulmani”, sottolineando l’impegno dell’emirato del Golfo a “stare al fianco del popolo palestinese”. Durante la riunione i ministri hanno discusso di “questioni politiche” alla luce dei più recenti sviluppi sulla scena araba e mondiale, particolarmente in riferimento al processo di pace in Medio Oriente. Il Kuwait sostiene “le scelte del popolo palestinese e appoggia tutti gli sforzi miranti a raggiungere una soluzione giusta e comprensiva alla causa palestinese”, che includa “la fine dell’occupazione, il ritorno dei rifugiati e l’istituzione di uno Stato palestinese indipendente con capitale Gerusalemme est, lungo i confini del giugno 1967, in conformità alle risoluzioni internazionali, all’iniziativa di pace araba e alla soluzione a due Stati”.(Res)