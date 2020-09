Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alla partecipazione, cittadinanza attiva e open data, Lorenzo Lipparini, il Politecnico di Milano, le associazioni dei residenti e il parroco di Sant'Anselmo da Baggio e don Giuseppe Nichetti firmano il "Patto di Collaborazione" per via Quarti e illustrano i contenuti del progetto "Quarti Park".Via Quarti 17 (ore 14.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (ore 14.30)REGIONEIl presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana apre il tour di presentazione del "Piano Lombardia" che stanzia fondi straordinari per progetti di sviluppo del territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Nel pomeriggio conferenza stampa.Ospedale Maggiore, sala Serena, piazza Ospitale, 10 Lodi (ore 14.30)VARIEPresentazione di SpesaSospesa.org a Milano, una iniziativa per aiutare le famiglie in difficoltà e combattere lo spreco alimentare attraverso l'uso di una piattaforma avanzata che mette in rete organizzazioni non profit aziende e Comuni.diretta streaming su http://bit.ly/SpesaSospesaMilanoLive (ore 11.00)Presentazione dell'ebook "I Giusti dello sport”, che raccoglie le storie di atleti, e non solo, che attraverso le discipline olimpiche hanno saputo difendere la dignità umana e lanciare un messaggio di pace al mondo.diretta streaming sulla pagina Facebook di Gariwo (ore 11.00)Webinar Innovazione e tecnologie 4.0. A guidarlo per la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi è Paolo Iabichino, Direttore Creativo e Fondatore insieme a Ipsos Italia dell'Osservatorio Civic Brands, coadiuvato da Marisandra Lizzi, Founder di iPressLIVE e Mirandola Comunicazione. Interviene Roberta Cocco, assessore alla Trasformazione digitale e Servizi Civici del Comune di Milano.Palazzo dei Giureconsulti, Piazza Mercanti 2 (ore 18.00) (Rem)