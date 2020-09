Ue: Portogallo, il 29 settembre visita della presidente Commissione Von der Leyen a Lisbona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Portogallo, Antonio Costa, e la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, si incontreranno il 29 settembre a Lisbona, presso la Fondazione Champalimaud, per presentare rispettivamente il Piano per la ripresa portoghese e quello dell'Unione Europea. Come riferisce il quotidiano "Sapo24", sono stati invitati all'incontro i rappresentanti delle 27 comunità intercomunali, delle aree metropolitane di Lisbona e di Porto, dell'Associazione nazionale dei comuni portoghesi e dell'associazione nazionale delle parrocchie, i rappresentanti delle regioni autonome delle Azzorre e di Madeira, il Consiglio degli istituti politecnici superiori, il Consiglio dei rettori dell'Università, le parti sociali e le associazioni imprenditoriali. Nel corso della sua visita in Portogallo, Ursula von der Leyen parteciperà, inoltre, alla riunione del Consiglio di Stato su invito del presidente della Repubblica, Marcelo Rebelo de Sousa.(Spm)