Mali: capo mediatore Cedeao, probabile revoca delle sanzioni entro questa settimana

- La Comunità degli Stati dell’Africa occidentale (Cedeao) potrebbe revocare entro la fine di questa settimana le sanzioni imposte al Mali dopo il colpo di Stato del mese scorso. Lo ha annunciato il capo mediatore Cedeao nella crisi, l’ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan, arrivato ieri a Bamako per tenere nuovi colloqui con la giunta militare e gli altri attori della crisi. “La revoca delle sanzioni non è un problema. La Cedeao non vuole sanzioni in nessun Paese della comunità. È piuttosto un peccato che sia così. La Cedeao è quindi ansiosa di risolvere questo problema ma il presidente della comunità, il presidente del Ghana (Nana Akufo-Addo) è la persona deputate a fare questo annuncio. E penso che venerdì, dopo il giuramento (del nuovo presidente ad interim Bah N’Daw), probabilmente farà questa dichiarazione”, ha aggiunto Jonathan. La revoca delle sanzioni era subordinata alla nomina, entro il 15 settembre (termine poi prorogato di una settimana) di due civili alle cariche di presidente e primo ministro ad interim. Lunedì scorso la giunta militare, in accordo con i rappresentanti della società civile e della comunità religiosa, ha nominato l’ex ministro della Difesa Bah N’Daw come nuovo presidente ad interim. N’Daw, colonnello dell’esercito in pensione, rappresenta una figura di compromesso fra il mondo civile e il mondo militare e la sua nomina potrebbe sbloccare l’impasse. Il nuovo presidente, che giurerà domani, dovrà in seguito nominare un primo ministro ad interim incaricato di guidare il Paese nella fase di transizione verso nuove elezioni, che dovrebbero tenersi entro 18 mesi.(Res)